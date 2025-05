McLarens zijn ongenaakbaar bij vrije trainingen in Imola

IMOLA (ANP) - Oscar Piastri en Lando Norris zijn tot dusver in hun McLarens een klasse apart bij de vrije trainingen van de Grote Prijs van Emilia-Romagna. De Australiër Piastri zette twee keer de snelste tijd neer van de twintig coureurs die zondag op de startlijst staan in Imola. De Brit Norris was bij de derde training de snelste, nadat hij op donderdag twee keer de tweede tijd had geklokt.

De vrije trainingen tonen aan dat het verschil tussen de auto's van McLaren en de rest ook op Europese bodem groot is. De GP van Emilia-Romagna is de zevende race van het seizoen en de eerste die in Europa wordt verreden. McLaren domineert met vijf van de zes zeges zowel de strijd om de wereldtitel bij de coureurs als bij de constructeurs.

Piastri kan in Imola met een vierde overwinning op rij in zijn McLaren de succesvolle reeks van Ayrton Senna evenaren. De Braziliaan zegevierde in 1991 tijdens de eerste vier GP's van het jaar waarin hij zijn derde en laatste wereldtitel veroverde.