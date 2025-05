Waarom links Nederland Faber, Wilders en Yesilgoz heel dankbaar moet zijn

De zon gaat weer schijnen voor Nederlanders die houden van ons land zoals het is in al zijn tolerante veelkleurigheid

Een jaar geleden kwam het meest rechtse kabinet van het land aan de macht en daardoor zou alles beter worden. Nederland zou weer zijn van de Nederlanders (bedoeld werd witte Nederlanders), de gekte rond woke (wat dat ook is) zou ophouden, er zouden voldoende woningen komen voor iedereen, het eigen risico in de zorg ging weg, de boodschappen werden goedkoper en de boeren zouden weer onbekommerd mest en gif kunnen lozen.

Er is allemaal niets van terechtgekomen. Maar er is wel iets gebeurt dat voor de komende jaren grote gevolgen kan hebben: miljoenen Nederlandse kiezers zien nu dat extreem rechts tot weinig in staat is. Dat de oplossingen moeten komen van redelijke partijen die niet beloven dat de zon weer gaat schijnen, maar die problemen gaan oplossen.

NSC en BBB zijn in de jongste peiling van IPSOS vrijwel weggevaagd, de PVV is terug op het niveau waar het jaren zat: tussen de 20 en 30 zetels.

Grootste groeiers: de middenpartijen CDA en D66, ook stevig in de lift de Partij van de Dieren, GL/PvdA.

Dit kabinet zal nog wel wat voortsudderen, omdat geen van de vier partijen veel te winnen heeft bij verkiezingen.

Maar zodra die verkiezingen er zijn is een rechts kabinet niet meer te vormend. En het gaat wel even duren voor de kiezer dit gepruts is vergeten.