Meedoen Nadal aan olympisch tennistoernooi onzeker

PARIJS (ANP/DPA) - De deelname van Rafael Nadal aan de Olympische Spelen in Parijs is onzeker. De 38-jarige Spanjaard had eerder op de dag zijn training met de Duitse tennisser Alexander Zverev afgezegd om een "kleine terugslag", zo vertelde zijn coach Carlos Moyá aan een Spaanse radiozender. "Ik kan niets garanderen, we moeten afwachten", aldus Moyá.

De eerste partij van Nadal in het dubbelspel met zijn landgenoot Carlos Alcaraz staat gepland voor zaterdag. De eerste partij in het enkelspel, tegen de Hongaar Marton Fucsovics, is zondag.

In de training met Alcaraz afgelopen woensdag droeg Nadal een bandage om zijn rechterbovenbeen. Moyá zei dat ze nu moeten zien of de situatie zich verbetert.

De 38-jarige Spanjaard haalde goud bij de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Acht jaar later won hij opnieuw goud bij de Spelen in Rio de Janeiro, toen in het dubbelspel. Nadal is bezig aan zijn laatste Spelen. De loting heeft uitgewezen dat hij in de tweede ronde al kan stuiten op de Serviër Novak Djokovic.