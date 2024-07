Helft van Canadese plaats Jasper mogelijk getroffen door bosbrand

JASPER (ANP) - De volledige omvang van de schade door de natuurbrand in het Canadese Jasper is nog onduidelijk. Maar naar schatting is tussen de 30 en 50 procent van de gebouwen beschadigd geraakt. Dat heeft premier Danielle Smith van de provincie Alberta donderdag op een persconferentie meegedeeld.

"We weten niet precies welke gebouwen zijn beschadigd en welke zijn vernietigd", zei ze. Volgens haar staat in ieder geval wel vast dat een grote wederopbouw nodig is. De premier vertelde geëmotioneerd over onder meer de schoonheid van Jasper en wat de bewoners nu hebben verloren.

Op een video van de Canadese omroep CBC is te zien dat er weinig meer over is van veel gebouwen die door het vuur getroffen zijn. Ze zijn tot aan de grond toe afgebrand. Ook auto's zijn volledig uitgebrand.

Nederlanders

De natuurbrand bereikte woensdag Jasper, dat in het gelijknamige natuurpark in de Rocky Mountains ligt. Zo'n 25.000 mensen zijn uit het park geëvacueerd, onder wie een paar honderd Nederlanders.

De brand in Jasper is nog altijd niet onder controle en ook elders in het park en de provincie Alberta woeden branden.