Velzeboer en Schulting bereiken halve finale op 1500 meter

MILAAN (ANP) - Shorttracksters Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting hebben bij de Olympische Spelen de halve finale op de 1500 meter bereikt. Beide Nederlandse rijdsters eindigden in de vijfde kwartfinale bij de eerste drie.
Velzeboer, olympisch kampioene op de 500 en 1000 meter, passeerde de finish als eerste. Schulting moest als nummer 3 ook de Italiaanse Elisa Confortola voor zich dulden. De nummers 1 tot en met 3 van elke kwartfinale plaatsten zich automatisch voor de halve finale.
Schulting, die onlangs haar rentree maakte als shorttrackster, doet bij de Spelen alleen mee aan de 1500 meter. Op de aflossing bij de vrouwen koos bondscoach Niels Kerstholt voor een basisteam bestaande uit Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer, Selma Poutsma en Zoë Florence Deltrap.
De halve finales en finale van de 1500 meter zijn later op vrijdag.