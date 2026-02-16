ECONOMIE
Mentaal geknakte kunstrijder Malinin maakt olympische rentree

Sport
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 15:12
anp160226116 1
MILAAN (ANP) - De Amerikaanse kunstrijder Ilia Malinin zal nog een keer te zien zijn op de Winterspelen in Milaan. Hij doet mee aan de traditionele afsluitende demonstratie op 21 februari. Normaal gesproken treden alleen de medaillewinnaars daar op, maar voor de gevallen superster wordt een uitzondering gemaakt.
Malinin was de torenhoge favoriet voor olympisch goud, maar in de finale ging het mis met de man die zichzelf 'Quad God' noemt. Hij brak zijn beoogde hoogtepunt in de vrije kür, een viervoudige axel, af en viel daarna nog twee keer. De tweevoudige wereldkampioen eindigde als achtste.
Hij reageerde maandag na zijn debacle op Instagram en gaf een inkijkje in zijn innerlijke strijd. "Op het grootste podium ter wereld kunnen degenen die het sterkst lijken, innerlijk nog steeds onzichtbare gevechten voeren. Zelfs je mooiste herinneringen kunnen worden overschaduwd door de ruis. Walgelijke onlinehaat valt je geest aan en angst lokt je naar de duisternis."
