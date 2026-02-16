Shorttracker De Laat 'onwijs blij' met finaleplaats op aflossing 

MILAAN (ANP) - De shorttrackers vinden het "super" dat ze na twaalf jaar weer in de olympische finale van de aflossing staan. "Op die relay bij de mannen heerste toch een beetje een vloek, zeker voor mij, omdat ik als enige hier onderdeel was van die twaalf jaar", zei Itzhak de Laat nadat het team zich had gekwalificeerd.

De Laat gaf toe dat het bereiken van de eindstrijd voor hem een opluchting was. "Misschien dat ik cool lijk, maar ik ben onwijs blij", aldus de 31-jarige shorttracker. "We waren al acht jaar lang goed genoeg voor die plek en nu hebben we hem eindelijk."

De shorttrackers kwamen in de finale van de aflossing bij de Spelen van Sotsji in 2014 ten val in de eerste bocht. In Pyeongchang vier jaar later liepen ze in de halve finale tegen een diskwalificatie aan en in Beijing in 2022 werd De Laat in de slotfase gepasseerd.