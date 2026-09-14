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Mercedes-baas Wolff schrijft Russell niet af in titelstrijd F1

Sport
door anp
maandag, 14 september 2026 om 18:20
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MADRID (ANP) - Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil George Russell nog niet afschrijven voor de wereldtitel in de Formule 1. De Brit staat tweede in het kampioenschap, maar inmiddels wel met 81 punten achterstand op zijn teamgenoot Kimi Antonelli. "Het is een mechanische sport; je kunt crashen of uitvallen. En zolang het in punten mathematisch gezien nog kan, verdient George alle steun van het team", zei Wolff op de website van de Formule 1.
Russell begon als titelfavoriet aan het seizoen, maar hij is volledig overvleugeld door Antonelli. De jonge Italiaan won zondag in Madrid voor de achtste keer dit seizoen. Russell boekte pas twee overwinningen en stelde zelf na afloop vast dat hij "realistisch gezien" niet meer meedoet om de titel.
"We moeten uitzoeken wat er nodig is om dat potentieel bij hem volledig tot zijn recht te laten komen", zei Wolff. "Hij heeft dit seizoen flinke mentale klappen te verwerken gekregen, maar de groten herpakken zich. Ik denk dat George alles in huis heeft om voor kampioenschappen te strijden."
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