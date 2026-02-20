Michelle Velzeboer gaat op olympische 1500 meter opnieuw onderuit

MILAAN (ANP) - Shorttrackster Michelle Velzeboer is op de Olympische Spelen uitgeschakeld in de kwartfinale van de 1500 meter. De 22-jarige Nederlandse ging in de laatste ronde onderuit en eindigde daardoor niet bij de eerste drie. Dat was nodig om een ronde verder te mogen.
De Spelen zijn daarmee uitgedraaid op een grote teleurstelling voor Velzeboer, die woensdag in de finale van de aflossing met de vrouwen ook al ten val kwam. Haar zus Xandra Velzeboer viel juist in de halve finale op de gemengde aflossing.
Ook op de 500 en 1000 meter wist Michelle Velzeboer in Milaan de finale niet te bereiken.