Middelkoop verslaat Griekspoor in dubbelspel Wimbledon

LONDEN (ANP) - Matwé Middelkoop heeft in de eerste ronde van het mannendubbelspel van Wimbledon Tallon Griekspoor verslagen. Middelkoop en zijn Franse partner Fabrice Martin wonnen met 6-4 6-3 van Griekspoor en Bart Stevens.

Griekspoor werd woensdag in de tweede ronde van het enkelspel uitgeschakeld. Nadien zei hij dat hij toe was aan rust en dat het onzeker was of hij nog in het dubbelspel zou aantreden in Londen.

Vorig jaar haalde het duo Griekspoor/Stevens nog de kwartfinales van het dubbelspel. Griekspoor doet deze zomer - samen met Wesley Koolhof - wel mee aan de Olympische Spelen, Middelkoop niet.

Demi Schuurs bleef met de Braziliaanse Luisa Stefani in de openingsronde van het vrouwendubbelspel steken. Tereza Mihalíkova uit Slowakije en de Britse Olivia Ann Nicholls waren met duidelijke cijfers te sterk: 6-4 6-0.