Wat is de beste manier om een biefstuk te bereiden? De Wallstreet Journal vroeg het aan topkoks

De WSJ heeft een panel van vleesleveranciers samengesteld om te ontdekken hoe je het beste een steak bereid. Het blijkt neer te komen op vier eenvoudige stappen.

Als u een biefstuk koopt, let dan op een mooie rozige kleur en een gelijkmatige marmering. Als u een biefstuk bakt, wilt u een gelijkmatig bruin en knapperig korstje aan de buitenkant en een sappige, malse textuur van binnen.

Nog een goede reden om met uw slager te praten: Hij geeft vaak kooktips en merkt op dat sommige stukken vlees beter te bereiden zijn dan andere. "Ik vind dat een biefstuk die minstens 1,5 tot 1,5 cm dik is, over het algemeen meer vergevingsgezind is bij het bakken," zegt Kok Abeyta. Mevrouw Welch noemt ossenhaas een "laag risico" deelstuk, terwijl Cason rokbiefstuk als bijzonder goed te bereiden aanwijst. "Het kookt snel en gemakkelijk, en als het te gaar is, kunt u het in stukken snijden en op een salade doen of in een roerbakgerecht gebruiken.