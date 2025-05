Middenvelder Steijn verkozen tot beste speler van Eredivisie

UTRECHT (ANP) - Sem Steijn is tijdens de Eredivisie Awards gekroond tot beste speler van het afgelopen seizoen. De 23-jarige middenvelder van FC Twente kreeg de meeste stemmen van alle achttien aanvoerders. Zijn vader Maurice, trainer van Sparta Rotterdam, deelde de prijs uit.

Steijn was genomineerd met Davy Klaassen (Ajax), Igor Paixão (Feyenoord), Ismael Saibari (PSV) en Kenneth Taylor (Ajax). De middenvelder werd met 24 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Hij speelt volgend seizoen voor Feyenoord.

Jorrel Hato is volgens de jury het grootste talent van het afgelopen seizoen. De verdediger van Ajax is de opvolger van Johan Bakayoko, de aanvaller van PSV die de prijs vorig jaar won. Bryan Linssen maakte het mooiste doelpunt van het jaar. De aanvaller van NEC verraste keeper Kostas Lamprou van NAC Breda met een afstandsschot vanaf zestig meter.

Renate Jansen beste speelster

Renate Jansen is uitgeroepen tot beste speelster van de Eredivisie voor vrouwen. Ze was belangrijk voor PSV en maakte twaalf doelpunten in 22 duels. Haar negentienjarige ploeggenote Veerle Buurman kreeg de prijs voor talent van het jaar.

Steijn en Jaimy Ravensbergen, beiden van FC Twente, werden gehuldigd als topscorers van de Eredivisie.