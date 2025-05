Mona Keijzer snapt ongeduld Wilders, maar manier van bekendmaken niet

Vicepremier Mona Keijzer (BBB) twijfelt aan de manier waarop PVV-fractievoorzitter Geert Wilders maandag tien nieuwe asielplannen presenteerde. Hij deed dat met een persconferentie waar hij meer dan een uur over zijn plannen sprak. Hij had zijn coalitiegenoten van tevoren niet over de plannen ingelicht.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zei in het televisieprogramma Goedenavond Nederland van WNL dat ze de essentie van Wilders' plannen wel snapt. "Er moet iets gebeuren. Als het zo doorgaat komen er dit jaar weer 130.000 mensen bij in Nederland", aldus BBB-minister Keijzer. "Al die mensen moeten ook een plek vinden. 80 procent blijft en dan komt de familie hier ook heen, daar heb ik geen huizen voor."

Keijzer zei ook het ongeduld van Wilders te begrijpen. "Maar bij de manier waarop hij het doet, denk ik mwa."