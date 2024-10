Spectaculaire beelden: kijk hoe deze spookachtige octopus over de zeebodem rondwaart

De allerdiepste diepten van de oceaan zijn voor een groot deel nog een mysterie. Het is er pikdonker en niemand weet wat er allemaal rondzwerft, omdat het zo moeilijk bereikbaar is. Af en toe duiken er beelden op van eigenaardige wezens, die er zwemmen, kruipen of zweven.

Vorig jaar hebben mariene wetenschappers er nog eentje ontmoet. Diep in de Stille Oceaan registreerden ze een zeldzaam beeld: een octopus die in een sierlijk, deinend ritme over de oceaanbodem bewoog op een diepte van 4800 meter.

De expeditie stond bekend als de Trans-Pacific Transit, en onderzoekers van de Universiteit van West-Australië aan boord van het schip Dagon gebruikten onderzeese laboratoria om een glimp op te vangen van het leven dat gedijt in de ijskoude temperaturen, verpletterende druk en eeuwige duisternis ver onder de golven.

Hun video toont een octopus die bekendstaat als de big-eye jellyhead: