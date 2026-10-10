Mollema 'wil genieten van leven' na afscheid als wielrenner

BERGAMO (ANP) - Bauke Mollema weet nog niet wat hij gaat doen na zijn afscheid als wielrenner. De 39-jarige Groninger komt zaterdag voor het laatst in actie in de Ronde van Lombardije, de Italiaanse najaarsklassieker die hij in 2019 won. "Ik wil het gewoon rustig aan doen en bij mijn gezin zijn. Ik wil van het leven genieten", zegt Mollema op de website van zijn ploeg Lidl-Trek.

Mollema won in 2017 en 2021 ook een etappe in de Tour de France, maar zijn zege in Lombardije is hem het dierbaarst. "Dat is het hoogtepunt van mijn carrière, ik hou van deze koers. Ik had al die tijd in mijn hoofd dat dit mijn laatste wedstrijd zou zijn, dus ik ben het team dankbaar dat ik hier afscheid kan nemen, bij een wedstrijd die zoveel voor me betekent."

De Nederlander kijkt uit naar een rustiger leven. "De laatste jaren was het steeds meer afzien om op niveau te kunnen presteren, dus ik ben blij dat ik niet meer elke dag hoef te trainen. Ik blijf wel fietsen en doe ook andere sporten. Het is fijn dat ik daar de vrijheid voor heb."