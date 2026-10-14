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Mondiale turnbond treft schikking met Israël over WK-uitsluiting

Sport
door anp
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LAUSANNE (ANP) - De mondiale turnbond World Gymnastics en de Israëlische turnbond (IGF) hebben een schikking getroffen in de zaak rondom de uitsluiting van de Israëlische turners tijdens de WK van vorig jaar in Jakarta. Daarmee is de procedure bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS) beëindigd, zo meldt World Gymnastics in een persbericht.
Indonesië wees vorig jaar de inreisvisa voor de Israëlische turnploeg af. Het land heeft geen formele banden met Israël en weigerde contact zolang Israël een vrije en soevereine Palestijnse staat niet erkent. Het CAS boog zich vorig jaar met spoed over de zaak, maar wees het bezwaar van Israël voor aanvang van het toernooi af. Inhoudelijke informatie over de schikking is niet bekendgemaakt.
De WK turnen van dit jaar vinden vanaf 17 oktober plaats in Rotterdam. Dinsdag meldde de Russische turnbond dat regerend wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova en twee andere Russische topturnsters van Nederland geen visum hebben gekregen om mee te kunnen doen.
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