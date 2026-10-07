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MotoGP brengt in 2027 'meer spektakel' met sprintkwalificatie

Sport
door anp
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MADRID (ANP) - De MotoGP introduceert in 2027 een sprintkwalificatie die de startopstelling voor de sprintrace bepaalt. Het nieuwe format moet nog meer spektakel opleveren voor de toeschouwers, laat de organisatie van de belangrijkste motorsportklasse weten in een persbericht.
In het huidige format rijden de coureurs op zaterdag een kwalificatie, waarna de startopstelling voor zowel de sprintrace als de hoofdrace vaststaat. Daar komt dus nu verandering in met twee aparte kwalificatiemomenten.
De MotoGP volgt daarmee de Formule 1, die ook afzonderlijke kwalificaties heeft voor de sprintrace en de hoofdrace. Met dit verschil dat de MotoGP, in tegenstelling tot de Formule 1, elke grand prix een sprint heeft.
De vrijdag sluit vanaf 2027 af met een sprintkwalificatie van vijftien minuten. De zaterdag begint met de gebruikelijke kwalificatie voor de MotoGP-race, waarna de sprintrace volgt. Op zondag is dan de hoofdrace.
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