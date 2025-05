MotoGP-coureur Zarco verrassende winnaar natte Franse GP

LE MANS (ANP) - MotoGP-coureur Johann Zarco heeft in Le Mans verrassend de regenachtige Grote Prijs van Frankrijk gewonnen. De 34-jarige coureur van Honda was daarmee de eerste Fransman met een zege voor eigen publiek sinds Pierre Monneret in 1954. Ook beëindigde hij een reeks van 22 overwinningen van het team van Ducati.

Zarco's van poleposition gestarte landgenoot Fabio Quartararo ging al vroeg onderuit en ook in het vervolg van de race waren er veel crashes. Zarco, in de eerste ronde nog zeventiende, speelde goed in op de omstandigheden met de natte banden en rukte op. Hij finishte met bijna twintig seconden voorsprong op de Spanjaard Marc Márquez. Diens landgenoot Fermín Aldeguer pakte als nummer 3 zijn eerste podiumplaats in de MotoGP.

Marc Márquez vergrootte zijn voorsprong aan kop van het klassement op zijn broer Alex Márquez tot 22 punten.

In de Moto2 ging Collin Veijer al in de eerste ronde onderuit, waarna hij uitviel. Zonta van den Goorbergh werd negentiende.