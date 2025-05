Handelsminister VS optimistisch over gesprek met China

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Handel zegt optimistisch te zijn over onderhandelingen tussen China en de Verenigde Staten die in Zwitserland plaatsvinden. De twee grootmachten praten dit weekend in Genève over mogelijkheden om hun handelsoorlog te de-escaleren.

"We zijn er optimistisch over dat het goed komt", zei Lutnick in een interview met CNN. Hij noemde het werk van de onderhandelaars ook "erg belangrijk" voor beide landen.

De Amerikaanse president Donald Trump legde China importheffingen op die zijn opgelopen tot 145 procent. China sloeg terug met heffingen tot 125 procent.

Zaterdag begon het eerste overleg op hoog niveau sinds het begin van de nieuwe handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld. Een Amerikaanse delegatie onder leiding van minister van Financiën Scott Bessent praat met de Chinese vicepremier He Lifeng.