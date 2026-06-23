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Diverse sportevenementen afgelast door de hitte

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:12
bijgewerkt om dinsdag, 23 juni 2026 om 11:21
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Diverse sportevenementen van de komende dagen zijn afgelast in verband met de hitte. Onder meer de wandelvierdaagse in Sevenum van deze week gaat niet door en ook de Roda Run in Kerkrade, de Schoklandloop, de Ronde van Nieuwveen en de Zwartewaterlandloop zijn afgelast.
Eerder werd al bekend dat de triatlon in Zeewolde en de wielertocht IJsselmeer Challenge komend weekend niet doorgaan.
Vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag geldt in het midden en zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte, meldt het KNMI. Volgens het weerinstituut zorgt de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid voor "een onaangename, benauwde hitte".
Enkele sportevenementen zeggen de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten te houden. Bij de fietstocht Heavensride op zaterdag vanuit Vorden en de Obstacle Run zondag in Amersfoort zijn de starttijden in ieder geval al vervroegd. En de organisatie van de Midzomer Marathon in Apeldoorn op zaterdag heeft de marathonafstand ingekort naar 28 kilometer.
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