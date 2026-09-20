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Motorcoureur Acosta wint in Oostenrijk eerste race in MotoGP

Sport
door anp
zondag, 20 september 2026 om 15:56
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SPIELBERG (ANP/AFP) - Motorcoureur Pedro Acosta heeft bij de Grote Prijs van Oostenrijk zijn eerste zege in de MotoGP geboekt. De 22-jarige Spanjaard van KTM liet op de Red Bull Ring in Spielberg zijn landgenoot Jorge Martín en de Italiaan Marco Bezzecchi achter zich.
WK-leider Martín nam met zijn tweede plaats wel wat afstand van de Spaanse nummer 2 in de stand Marc Márquez. Martín had zaterdag de eerste plaats overgenomen door de sprintrace in Oostenrijk te winnen. Het verschil in de stand is nu 12 punten.
Zonta van den Goorbergh eindigde in de Moto2-race op de twintigste plaats. Collin Veijer was afwezig, nadat hij vrijdag tijdens de eerste vrije training een sleutelbeen had gebroken.
De volgende race staat op 4 oktober in het Japanse Motegi op het programma.
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