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Nederlandse defensiechef voelt ongemak bij ontslagen in Pentagon

Samenleving
door anp
zondag, 20 september 2026 om 15:19
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KOPENHAGEN (ANP) - De Nederlandse Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim kijkt met verbazing en afkeuring naar de vele ontslagen in de top van de Amerikaanse krijgsmacht. Dat heeft hij zijn Amerikaanse collega's ook overgebracht. "Ik vind het ongemakkelijk wat daar gebeurt."
Sinds het aantreden van de regering-Trump anderhalf jaar geleden heeft Trumps defensieminister Pete Hegseth tientallen hoge officieren afgedankt. Een flink aantal van hen was zwart of vrouw, onder wie Eichelsheims evenknie. Hegseth voert naar eigen zeggen een kruistocht tegen wokebeleid dat minderheden ten onrechte voorrang zou hebben gegeven bij benoemingen. Dat zou ten koste zijn gegaan van de "strijdersgeest".
Eichelsheim kijkt "soms wel met verbazing waarom mensen worden weggehaald of worden vervangen. Ik vind dat geen goede benadering, zeker niet". Of de Amerikaanse defensietop door de "zuiveringen", zoals critici ze noemen, aan kwaliteit inboet wil de Nederlandse generaal niet zeggen.
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