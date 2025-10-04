Motorcoureur Bezzecchi wint sprintrace GP Indonesië

MANDALIKA (ANP) - De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft zaterdag bij de Grote Prijs van Indonesië de sprintrace gewonnen. De Aprilia-rijder hield op het circuit van Mandalika de Spanjaarden Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini) en Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse) achter zich. Dat was ook de volgorde na de kwalificaties.

Bezzecchi, eerder op de dag goed voor een baanrecord, kende een slechte start waarin beide Spanjaarden hem passeerden. Maar de Italiaan bleek toch de snelste en passeerde na dertien ronden als eerste de finish. Pas in de slotronde had hij Aldeguer te pakken.

Marc Márquez, die vorige week al de wereldtitel veiligstelde, vertrok vanaf de negende positie en eindigde als zevende. Hij werd nog bestraft voor het hinderen van zijn landgenoot Alex Rins waarna hij even terugviel naar plek dertien. Zondag volgt de hoofdrace.