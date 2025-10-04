ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim honderd vluchten van en naar Schiphol geannuleerd om storm

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 8:19
anp041025042 1
SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn zaterdag tachtig binnenkomende en ruim zeventig uitgaande vluchten geannuleerd door storm Amy die over Nederland trekt. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven zaterdagochtend weten. Het overgrote deel van de geschrapte vluchten zou door KLM worden verzorgd.
Vrijdag werd al bekend dat KLM tientallen vluchten van en naar Schiphol schrapt. Het gaat vooral om bestemmingen richting het westen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Passagiers worden omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht.
Weeronline verwacht dat het zaterdag vooral aan de kust hard zal waaien. Boven land waait het vrij krachtig en in de kustgebieden zijn zware windstoten van meer dan 75 kilometer per uur voorspeld.
loading

POPULAIR NIEUWS

128975610 m

Drie vissen om vaak te eten, drie vissen om te mijden

ANP-536201380

Zoveel verdient een zestigplusser gemiddeld in 2025

ANP-88404455

Dit is een eerste teken dat je mogelijk parkinson hebt

ANP-537389439

7 signalen dat je vroeger emotioneel verwaarloosd bent

246226941_m

Hoe gaslighting je brein op het verkeerde been zet

134412468_m

Dit is wanneer het universum ten einde zou kunnen komen (en hoe)

Loading