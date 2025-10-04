Ruim honderd vluchten van en naar Schiphol geannuleerd om storm

SCHIPHOL (ANP) - Op Schiphol zijn zaterdag tachtig binnenkomende en ruim zeventig uitgaande vluchten geannuleerd door storm Amy die over Nederland trekt. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven zaterdagochtend weten. Het overgrote deel van de geschrapte vluchten zou door KLM worden verzorgd.

Vrijdag werd al bekend dat KLM tientallen vluchten van en naar Schiphol schrapt. Het gaat vooral om bestemmingen richting het westen, zoals het Verenigd Koninkrijk. Passagiers worden omgeboekt naar de eerstvolgende vlucht.

Weeronline verwacht dat het zaterdag vooral aan de kust hard zal waaien. Boven land waait het vrij krachtig en in de kustgebieden zijn zware windstoten van meer dan 75 kilometer per uur voorspeld.