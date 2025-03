Motorcoureur Márquez opnieuw op pole in MotoGP

TERMAS DE RÍO HONDO (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft zijn tweede poleposition van het nog prille seizoen in de MotoGP behaald. De zesvoudig wereldkampioen in deze klasse bleef in de kwalificatie in het Argentijnse Termas de Río Hondo zijn broer Alex Márquez en Johann Zarco voor.

Márquez klokte met zijn Ducati een tijd van 1.36,917 en was daarmee 0,246 en 0,288 seconden sneller dan zijn concurrenten. Begin deze maand startte de 32-jarige Spanjaard ook al vanaf pole bij de opening van het seizoen in Thailand. Vervolgens won hij ook de race.

Later op zaterdag wordt in Argentinië de sprintrace verreden. Zondag is de hoofdrace.