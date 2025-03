Tienduizenden demonstranten in Belgrado bij anticorruptieprotest

BELGRADO (ANP/AFP) - Tienduizenden mensen hebben zich in de Servische hoofdstad Belgrado verzameld voor een nieuwe anticorruptiedemonstratie. De demonstratie van zaterdag wordt vermoedelijk de grootste sinds de protesten in november begonnen.

Aanleiding voor de protesten was het instorten van een dak van een treinstation in de stad Novi Sad, waarbij vijftien doden vielen. Het station was net gerenoveerd. De betogers betichten de overheid van laks toezicht op bouwprojecten en corruptie. Verschillende hooggeplaatste functionarissen traden in de nasleep van de ramp af, onder wie premier Milos Vucevic.

Officieel begon de demonstratie om 16.00 uur lokale tijd, maar al uren eerder verzamelden duizenden mensen zich in het centrum van Belgrado. Om 11.52 uur, het tijdstip waarop het dak instortte, werd vijftien minuten stilte gehouden voor de dodelijke slachtoffers.

Aanhangers van de regering hebben zich eveneens in de stad gemobiliseerd, waardoor wordt gevreesd voor botsingen. De Europese Unie en de Verenigde Naties deden vrijdag een beroep op de Servische regering om het recht om te demonstreren te respecteren.