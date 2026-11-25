VALENCIA (ANP) - Motorcoureur Zonta van den Goorbergh rijdt komende zondag in Valencia zijn laatste race in de Moto2. Zijn team RW Racing meldt in een persbericht dat er een einde komt aan een vijfjarige samenwerking.

De Grote Prijs van Valencia komend weekeinde is ook de laatste van dit seizoen in het wereldkampioenschap. Van den Goorbergh behaalde afgelopen zondag in de GP van Portugal in zijn honderdste Moto2-race zijn beste resultaat van dit jaar met de tiende plaats.

De 20-jarige Van den Goorbergh debuteerde op 16-jarige leeftijd bij RW Racing in de Moto2. Hij behaalde zijn beste resultaat met de vijfde plaats in de GP van Japan in 2024. De Brabander maakt vermoedelijk de overstap naar het WK Supersport.

Sasaki

"Het wordt een bijzondere Grand Prix", zegt Van den Goorbergh in het persbericht. "In Portugal heb ik bewezen wat ik kan en ik wil dat in Valencia bij mijn laatste optreden nog meer bewijzen. Het betekent vanaf de eerste ronde gefocust zijn."

Het Nederlandse RW Racing neemt in Valencia ook afscheid van de Japanner Ayumu Sasaki (26). Sasaki won voor een ander team races in de Moto3 in 2022 en 2023, maar wist in de Moto2 geen enkele keer het podium te halen. Ook hij stapt over naar het WK Supersport.