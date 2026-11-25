DEN HAAG (ANP) - Twee extra onderzoekers voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld Tegen Kinderen om ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius goed onderzoek te kunnen doen, zijn te duur volgens justitieminister David van Weel. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat de 350.000 euro die dit jaarlijks moet kosten, niet betaald kan worden.

Rapporteur Conny Rijken doet nu nog geen onderzoek naar mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen op de BES-eilanden. Zij wil twee extra onderzoekers om het daar ook goed te kunnen doen, maar VVD-minister Van Weel vindt dat niet nodig. Rijken zei eerder deze taak alleen te willen oppakken met de extra mensen, maar ze moet het van Van Weel nu alsnog doen met de 2,2 miljoen euro die ze jaarlijks krijgt.

"Dat betekent nadrukkelijk niet dat de BES-eilanden minder aandacht van de Nationaal Rapporteur zouden moeten krijgen dan Europees Nederland", schrijft Van Weel. Maar aandacht voor het ene gebied leidt wel af van aandacht voor het andere, volgens de minister.