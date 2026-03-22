Motorcoureur Veijer in GP Brazilië achtste in Moto2

GOIÁS (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is als achtste geëindigd in de Grote Prijs van Brazilië in de Moto2. De 21-jarige coureur van Red Bull KTM Ajo zag de zege op het Autódromo Internacional Ayrton Senna in Goiás gaan naar de Spanjaard Daniel Holgado. Met Daniel Muñoz als tweede en Manuel González als derde was het podium geheel Spaans.

Veijer had zich eerder zondag als zesde gekwalificeerd. De kwalificatie van de Moto2 en Moto3 was een dag uitgesteld omdat de organisatie zaterdag een zinkgat op het circuit moest repareren tussen de kwalificatie en de sprintrace van de MotoGP.

Zonta van den Goorbergh, de andere Nederlander in de Moto2, eindigde als 24e en laatste.