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Motorcoureur Veijer maakt rentree bij vrije training in Indonesië

Sport
door anp
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MANDALIKA (ANP) - Moto2-coureur Collin Veijer heeft zijn rentree op het circuit gemaakt na zijn sleutelbeenbreuk van vorige maand. De 21-jarige motorracer uit Staphorst kwam in actie tijdens de eerste vrije training bij de Grote Prijs van Indonesië.
Veijer klokte de achtste tijd op het circuit van Mandalika op Lombok. De coureur van Red Bull KTM Ajo brak op 18 september bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Oostenrijk zijn sleutelbeen. Naast de race in Oostenrijk miste hij ook de Grote Prijs van Japan afgelopen zondag.
Veijer stond dit jaar twee keer op het podium in de Moto2. Zijn beste resultaat is de tweede plaats in de GP van San Marino een week voor zijn crash in Oostenrijk. Hij staat tiende in de stand van het wereldkampioenschap.
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