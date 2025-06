Motorcoureur Veijer maakt rentree in Grote Prijs van Italië

FLORENCE (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is fit genoeg om komend weekend zijn rentree te maken bij de Grote Prijs van Italië. Dat meldt zijn team Red Bull KTM Ajo, dat op het circuit van Mugello met Veijer en zijn Turkse teamgenoot Deniz Öncü zal starten in de Moto2.

Veijer liep vorige maand een polsblessure op en miste daardoor de Grote Prijs van Groot-Brittannië en de Grote Prijs van Aragón. De 20-jarige Staphorster staat in zijn debuutseizoen in de Moto2 na zes afgelegde races op 11 punten.

Veijer wordt donderdagmiddag nog medisch gekeurd. Als hij die positief doorkomt, kan hij vrijdag meedoen aan de trainingen. Zaterdag is de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië van zondag.

TT Assen

"We zijn net aangekomen op Mugello en natuurlijk ben ik blij om terug te zijn in de 'paddock'", zegt Veijer via het team. "We wachten nog op groen licht morgen in de medische controle en richten ons daarna op het raceweekend. We zullen stap voor stap werken, het vertrouwen weer opbouwen en proberen weer snel te zijn. We zullen zien hoe mijn arm het houdt."

Veijer wil met de race in Italië ook iets beter voorbereid zijn voor de TT. De races in Assen zijn een week later.