Motorcrosser Herlings meldt zich af voor Dutch Masters

HARFSEN (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings doet zondag toch niet mee aan de Dutch Masters. De vijfvoudig wereldkampioen is nog niet voldoende hersteld van een afgescheurde kruisband in zijn rechterknie, opgelopen door een val vorig jaar oktober in Valkenswaard. Dat meldt de organisatie.

"We willen met dit nieuws eerlijk en transparant blijven richting onze fans en uiteraard balen we er net als jullie verschrikkelijk van en hopen we dat we jullie morgen alsnog allemaal in Harfsen gaan zien, want in alle vier de klassen staat er een gigantisch sterk deelnemersveld met nationale en internationale toppers", aldus de organisatie.

Herlings richt zich nu op de Grand Prix van Sardinië van volgende week.