Motorcrosser Herlings pakt derde wereldtitel in MXGP

AFYONKARAHISAR (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings (31) heeft zondag voor de derde keer in zijn carrière de wereldtitel in de MXGP veroverd. In Turkije had hij na de eerste manche al genoeg punten verzameld om dit seizoen niet meer achterhaald te kunnen worden door de Fransman Romain Febvre. De Nederlander won de eerste manche, voor de Sloveen Tim Gajser en Febvre.

Herlings werd eerder wereldkampioen in 2018 en 2021. Ook pakte hij drie keer in zijn loopbaan de titel in de MX2-klasse, voor het eerst op 17-jarige leeftijd in 2012.

Dit seizoen maakte Herlings de overstap van KTM naar Honda. Op zijn nieuwe motor was hij in het eerste deel van het seizoen in een duel verwikkeld met de Belg Lucas Coenen. Vanaf het moment dat Coenen geblesseerd raakte, was de Nederlander niet meer te stoppen. Hij boekte voor de GP van Turkije vijf overwinningen op rij. Bij de laatste vier van die Grands Prix won hij zowel de kwalificatie als beide manches waardoor hij er met de maximale 60 punten vandoor ging.