Mountainbikester Pieterse rijdt lek en grijpt naast medaille

PARIJS (ANP) - Mountainbikester Puck Pieterse is er door een lekke band niet in geslaagd Nederland de eerste medaille te bezorgen op de Olympische Spelen van Parijs. Ze reed op de tweede plaats op de Colline d'Élancourt, een heuvel net buiten de stad, toen ze werd getroffen door materiaalpech. Ze werd vierde.

Het goud ging naar de oppermachtige Française Pauline Ferrand-Prévot, de favoriete van het Franse publiek. De publiekslieveling, de hele race luidkeels aangemoedigd door de duizenden toeschouwers langs het parcours, plaatste de beslissende aanval al in de tweede ronde. In totaal werden er zeven ronden van ruim 4 kilometer gereden op de heuvel die in het verleden fungeerde als vuilnisbelt.

Koning Willem-Alexander was met een deel van de koninklijke familie aanwezig bij de mountainbikerace voor vrouwen.

Drie jaar geleden was het podium in Tokio nog volledig Zwitsers. De olympische titel ging toen naar Jolanda Neff.