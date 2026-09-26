ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

München Duitse kandidaat voor Olympische Spelen 2036, 2040, 2044

Sport
door anp
zaterdag, 26 september 2026 om 14:55
anp260926104 1
Volg ons op Google Nieuws
BADEN-BADEN (ANP) - Het bid van München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat was zaterdag de uitkomst van een buitengewone ledenvergadering van het Duitse olympisch comité (DOSB) in Baden-Baden. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier maakte live op tv bekend dat München de voorkeur kreeg boven Köln-Rhein-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was na de terugtrekking van Berlijn.
De Olympische Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles in de Verenigde Staten. De Australische stad Brisbane is gastheer in 2032. De keuze voor 2036 wordt gemaakt in 2029. Andere bevestigde kandidaten voor de Spelen van 2036 zijn onder meer Ahmedabad (India), Doha (Qatar) en Santiago (Chili).
loading

POPULAIR NIEUWS

sparen-per-leeftijd-hero-v2

Heb je €125.000 spaargeld? Dan raak je in 2027 je volledige zorgtoeslag van €1.680 kwijt

shutterstock_2805843181

Shell verdiende $9,8 miljard in 90 dagen, jij betaalt recordprijs: in oktober moet de EU met een antwoord komen

IMG_4876

Wet Betaalbare Huur jaagt beleggers naar Spanje: recordaantal Nederlanders koopt er een woning, Spaanse steden komen in opstand

header-schimmel-achter-kast

De verwarming gaat weer aan: zo voorkom je schimmel achter je kast

generated-image (8)

Een biertje voor €3 en koffie onder de €2: zo goedkoop zit je op het terras in Zuid-Europa

IMG_4877

Heb jij een kat? Vanaf 2028 moet die verplicht gechipt worden, en de overheid betaalt de rekening

Loading