München Duitse kandidaat voor Olympische Spelen 2036, 2040, 2044

BADEN-BADEN (ANP) - Het bid van München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat was zaterdag de uitkomst van een buitengewone ledenvergadering van het Duitse olympisch comité (DOSB) in Baden-Baden. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier maakte live op tv bekend dat München de voorkeur kreeg boven Köln-Rhein-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was na de terugtrekking van Berlijn.

De Olympische Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles in de Verenigde Staten. De Australische stad Brisbane is gastheer in 2032. De keuze voor 2036 wordt gemaakt in 2029. Andere bevestigde kandidaten voor de Spelen van 2036 zijn onder meer Ahmedabad (India), Doha (Qatar) en Santiago (Chili).