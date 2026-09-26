Wielrensters met Vollering vertrokken voor langste WK-rit ooit

BROSSARD (ANP) - De wielrensters zijn vertrokken voor de wegwedstrijd van de WK in Canada. Demi Vollering is de topfavoriete voor de rit over 180 kilometer, de langste ooit op een WK voor vrouwen. De start was om 15.00 uur Nederlandse tijd voor honderden wielerfans in Brossard, een voorstad van Montreal aan de andere kant van de rivier Saint Lawrence.

De eerste 64 kilometer van de rit is overwegend vlak. Na aankomst in Montreal rijden de rensters acht rondes op het stadscircuit, dat enkele pittige beklimmingen kent. De finish wordt rond 20.10 uur Nederlandse tijd verwacht.

Namens Nederland doen ook Riejanne Markus, Lieke Nooijen, Puck Pieterse, Karlijn Swinkels, Femke de Vries en Amber Kraak mee. Onder anderen tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky uit België maakt ook kans. Magdeleine Vallières verdedigt in eigen land haar verrassende titel van vorig jaar.