Murray stopt er na zeven grandslamtitels in dubbelspel mee

LONDEN (ANP/RTR) - Tennisser Jamie Murray beëindigt zijn topsportloopbaan. De 40-jarige Schot, de broer van de al eerder gestopte Andy Murray, heeft dat woensdag gemeld.

Murray is de voormalige nummer 1 van de wereld in het mannendubbelspel. Hij won als dubbelaar zeven grandslamtitels en in totaal 34 titels. In 2015 bezorgden de broers Murray in de finale van de Davis Cup Groot-Brittannië het beslissende punt tegen België. Voor de Britten betekende dat hun eerste eindzege in de Davis Cup sinds 1936.

"Mijn tennisreis komt na 36 jaar ten einde. Ik voel me zeer bevoorrecht en dankbaar voor alle fantastische ervaringen die deze geweldige sport me heeft gegeven," aldus Murray. "Ik kijk ernaar uit om de echte wereld in te stappen."