ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wielrenner Merlier sprint naar winst in Ronde van Limburg

Sport
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 18:06
anp150426215 1
TONGEREN-BORGLOON (ANP) - Tim Merlier heeft de Ronde van Limburg gewonnen. De Belgische wielrenner van Soudal Quick-Step was veruit de beste in de sprint in Tongeren-Borgloon in Belgisch Limburg. De Colombiaan Fernando Gaviria werd op meerdere fietslengtes tweede, voor Floris van Tricht uit België. Merlier won de Ronde van Limburg voor de tweede keer in zijn carrière. Een week geleden schreef hij ook al de Scheldeprijs op zijn naam.
In de wedstrijd over 178,4 kilometer kwamen de renners onderweg van Hasselt naar Tongeren-Borgloon enkele kasseistroken tegen. De Ronde van Limburg is een koers op het derde niveau van het internationale wielrennen.
Dylan Groenewegen was in 2024 de laatste Nederlandse winnaar. De sprinter van Unibet Rose Rockets ging woensdag niet van start omdat hij nog niet volledig is hersteld van een val in de Scheldeprijs. Mathieu van der Poel won de koers twee keer.
loading

hq720

fa2ef20d-c58e-4f0f-824c-c691bc8c1685-GettyImages2271170559

1a05cafe860822074b2bf8eb2a7c1a4e,c42c98da

239855215_m

147987196_m

oude kat in doos

Loading