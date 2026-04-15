Wielrenner Merlier sprint naar winst in Ronde van Limburg

TONGEREN-BORGLOON (ANP) - Tim Merlier heeft de Ronde van Limburg gewonnen. De Belgische wielrenner van Soudal Quick-Step was veruit de beste in de sprint in Tongeren-Borgloon in Belgisch Limburg. De Colombiaan Fernando Gaviria werd op meerdere fietslengtes tweede, voor Floris van Tricht uit België. Merlier won de Ronde van Limburg voor de tweede keer in zijn carrière. Een week geleden schreef hij ook al de Scheldeprijs op zijn naam.

In de wedstrijd over 178,4 kilometer kwamen de renners onderweg van Hasselt naar Tongeren-Borgloon enkele kasseistroken tegen. De Ronde van Limburg is een koers op het derde niveau van het internationale wielrennen.

Dylan Groenewegen was in 2024 de laatste Nederlandse winnaar. De sprinter van Unibet Rose Rockets ging woensdag niet van start omdat hij nog niet volledig is hersteld van een val in de Scheldeprijs. Mathieu van der Poel won de koers twee keer.