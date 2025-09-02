Europese beurzen lager door zorgen over heffingen VS en inflatie

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen kleurden dinsdag bij het slot van de handelsdag flink in het rood. De stemming werd gedrukt door zorgen dat de VS mogelijk miljarden aan geheven importtarieven moeten terugbetalen.

Daarnaast verwerkten beleggers onder meer cijfers over de inflatie in de eurozone, die in augustus licht is opgelopen tot 2,1 procent. De stijging van de consumentenprijzen in het eurogebied ligt daarmee weer iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van 2 procent. In juli en juni voldeed de inflatie wel aan die doelstelling.

De AEX-index op het Damrak eindigde 1,4 procent lager op 883,89 punten. De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI hoorden bij de grootste dalers in de hoofdindex, met minnen tot 7,5 procent. De MidKap zakte zelfs 2,7 procent tot 895,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot minnen tot 2,3 procent.