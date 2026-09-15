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Nairobi organiseert in 2029 eerste WK atletiek in Afrika

Sport
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 12:04
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BOEDAPEST (ANP) - De wereldkampioenschappen atletiek in 2029 zijn toegewezen aan de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het wordt de eerste keer dat de WK plaatsvinden op het Afrikaanse continent. De mondiale atletiekbond World Athletics wees op een vergadering in Boedapest ook alvast de gaststad aan voor de WK atletiek in 2031. Dat is München in Duitsland geworden.
"We hadden het geluk te kunnen kiezen uit vier uitstekende kandidaten voor 2029 en 2031; het was dan ook geen gemakkelijke beslissing," lichtte voorzitter Sebastian Coe van World Athletics toe. "De kwaliteit, ambitie en toewijding van alle vier de kandidaten onderstrepen de kracht en wereldwijde aantrekkingskracht van de WK atletiek." Londen en Rome waren de andere twee kandidaten.
De eerstkomende WK zijn in 2027 in de Chinese hoofdstad Beijing. "Met dit besluit zetten we onze missie voort om de atletieksport wereldwijd te laten groeien, door de komende drie edities van de WK in Azië, Afrika en Europa te laten plaatsvinden", aldus Coe.
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