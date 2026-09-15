ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

3800 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 12:04
anp150926119 1
Volg ons op Google Nieuws
DRIEBERGEN (ANP) - De politie heeft bij een grote actie 3800 kilo illegaal vuurwerk van de zwaarste categorie in beslag genomen bij Arnhem, Heijnen en Ulft. Daarbij zijn zeven personen aangehouden.
Volgens de politie worden zij verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal zwaar vuurwerk en witwassen. De politie heeft ook gegevensdragers en 30.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
Een onderzoeksteam van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties werkte samen met de politie in Duitsland en kreeg zo zicht op verschillende transporten. Op zaterdag 29 augustus werd een eerste transport van ruim 1200 kilo onderschept bij Schaijk. Daarbij werd een verdachte aangehouden. Afgelopen zaterdag werd nog eens 2600 kilo vuurwerk in beslag genomen.
De verdachten zijn volgens de politie tussen de 31 en 60 jaar oud.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading