NBA-baas 'diep geschokt' door arrestaties om gokpraktijken

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 11:49
NEW YORK (ANP/AFP) - NBA-baas Adam Silver is "diep geschokt" door de aanhoudingen van basketballer Terry Rozier en coach Chauncey Billups om illegale gokpraktijken. "Ik kreeg een knoop in mijn maag toen ik het hoorde. Er is niets belangrijker voor de sport en de fans dan integriteit", zei Silver in een eerste reactie bij Amazon Prime.
Het nieuws kwam donderdag naar buiten, vlak na de start van het nieuwe NBA-seizoen. "Ik bied onze fans mijn excuses aan dat we nu allemaal met deze situatie te maken hebben", zei Silver.
Billups, de coach van Portland Trail Blazers, zou betrokken zijn geweest bij gemanipuleerde pokertoernooien van de georganiseerde misdaad. Miami Heat-guard Rozier heeft volgens FBI-directeur Kash Patel vertrouwelijke informatie gelekt naar malafide gokkers op basketbalwedstrijden, zoals dat hij tijdens een duel zou worden gewisseld. De twee zijn door hun clubs op non-actief gesteld.
De aanhoudingen hoorden bij een groter onderzoek, waarbij 31 arrestaties zijn verricht.
