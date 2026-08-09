NBA-speler en succestrainer Nelson (86) overleden

NEW YORK (ANP/AFP) - Voormalig basketballer en NBA-coach Don Nelson is op 86-jarige leeftijd overleden. De familie van de basketballer, die tussen 1966 en 1976 vijf keer kampioen werd met Boston Celtics, heeft dat zondag bekendgemaakt.

Nelson werd na het beëindigen van zijn actieve carrière coach bij Milwaukee Bucks en daarna bij Golden State Warriors, New York Knicks, Dallas Mavericks en opnieuw de Warriors. Hij werd drie keer uitgeroepen tot coach van het jaar. Nelson wist als coach geen NBA-titel te veroveren, maar was lang recordhouder met 1355 gewonnen wedstrijden in de NBA. In maart 2022 verbrak Gregg Popovich, coach van de San Antonio Spurs, dat record.

"Don Nelson heeft een revolutie teweeggebracht in de NBA door zijn onverschrokkenheid en vindingrijkheid", liet NBA-commissaris Adam Silver weten. "Hij was bijna 50 jaar actief in de NBA - als speler won hij vijf titels met de Boston Celtics, waarna hij een van de meest succesvolle en baanbrekende carrières als coach opbouwde."