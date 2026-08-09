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Burnham wil einde maken aan misleidende abonnementen en kortingen

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 1:11
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LONDEN (ANP/RTR/AFP) - De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft zijn eerste plannen aangekondigd om de hoge kosten van levensonderhoud aan te pakken. Hij wil hard optreden tegen nepkortingen en abonnementen die moeilijk op te zeggen zijn of automatisch verlengd worden tegen hogere kosten. Dat meldt Downing Street zondag.
Volgens Burnham moet het net zo makkelijk worden om een abonnement op te zeggen als om er een af te sluiten. Britten geven jaarlijks zo'n 1,6 miljard pond (ruim 1,8 miljard euro) uit aan abonnementen die ze eigenlijk niet willen, aldus Downing Street. Volgens de nieuwe regels, die vanaf januari ingaan, moeten bedrijven verplicht duidelijkere informatie verstrekken aan klanten. Ook moeten klanten regelmatige herinneringen krijgen, een contract makkelijk kunnen opzeggen en komt er een nieuwe bedenktijd van 14 dagen.
Burnham wil daarnaast misleidende kortingsclaims verbieden, bijvoorbeeld als een aangeboden besparing groter lijkt dan die werkelijk is. Als onderdeel van het huidige plan zullen meer maatregelen volgen.
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