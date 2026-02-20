Nederland heeft in Milaan meer medailles dan vorige Winterspelen

MILAAN (ANP) - Nederland heeft bij de Olympische Spelen in Milaan meer medailles behaald dan tijdens de vorige Winterspelen in Beijing. De shorttrackmannen wonnen de aflossing en zorgden daarmee voor de achttiende plak voor TeamNL. Langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong won eerder op vrijdag verrassend de 1500 meter.

Vier jaar geleden waren de zeventien medailles van Nederland in China onderverdeeld in acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. Nu staat de teller op acht keer goud, zeven keer zilver en drie keer brons.

Het record van Nederland zijn de Winterspelen van Sotsji met 24 medailles. Toen waren er acht van goud, zeven van zilver en negen van brons.