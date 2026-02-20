TeamNL evenaart recordaantal van acht keer goud op Winterspelen

MILAAN (ANP) - De Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo hebben vrijdag een record geëvenaard. De Nederlandse shorttrackmannen zorgden met hun zege op de aflossing voor de achtste gouden medaille.

Nederland sloot de vorige drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), af met acht keer goud. Het team van chef de mission Carl Verheijen krijgt zaterdag twee laatste kansen om het record alleen in handen te krijgen. Daarvoor moet bij het langebaanschaatsen goud worden gewonnen bij de massastart. Zowel de vrouwen als mannen komen op dat onderdeel in actie. De Nederlandse bobbers komen zaterdag en zondag nog uit in de viermansbob, maar zijn geen medaillekandidaat.

De Winterspelen van Sotsji zijn voor Nederland met 24 medailles het succesvolst. Naast acht keer goud werd er toen ook zeven keer zilver en negen keer brons behaald.

Nederland gaat die 24 medailles dit keer niet halen. De teller staat nu op achttien keer eremetaal.