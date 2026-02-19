VN: Volkerenmoord in Soedan

De Verenigde Naties hebben beklemtoond dat er in oktober vorig jaar zeer waarschijnlijk volkerenmoord is gepleegd in de Soedanese stad El-Fasher. Doelwit waren leden van niet-Arabische etnische groepen. Een onderzoeksmissie van de VN concludeert dat op de inname van de stad door de Rapid Support Forces (RSF) "drie dagen van absolute gruwelen" volgden. De daders zouden moeten worden berecht, vindt de missie.

Er was geen sprake van uit de hand gelopen oorlogsgeweld, maar van een gecoördineerde operatie op grote schaal die door leiders van de RSF openlijk werd bevorderd. De operatie had "alle kenmerken van genocide" en was gericht op de vernietiging van niet-Arabische etnische groepen zoals de Zaghawa. "Duizenden mensen zijn verkracht, vermoord of verdwenen."

Volker Türk, de mensenrechtenchef van de VN, heeft vrijdag nog de paramilitaire RSF beschuldigd van oorlogsmisdaden in El-Fasher. Zijn kantoor spreekt van een "golf van intens geweld, schokkend qua schaal en wreedheid".

De VN-missie stelt dat niet alleen in El-Fasher maar ook in de streek mensen van een bepaalde etnische groep zijn vermoord of lichamelijk en geestelijk zwaar letsel is toegebracht. Daarnaast werden er opzettelijk omstandigheden gecreëerd met het doel een etnische groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dat zijn alle drie kenmerken van genocide.

El-Fasher in Darfur werd lange tijd belegerd door de RSF. De RSF waren eerder als 'Janjaweed'-milities van de Soedanese dictator Omar al-Bashir actief in de bloedige etnische strijd in Darfur. In 2013 kregen ze een officiële paramilitaire status. De dictator is in 2019 afgezet. De milities werden als RSF onder leiding van generaal Muhammad Hamdan Dagalo rivaal van het leger dat wordt aangevoerd door generaal Abdel Fattah al-Burhan. In april 2023 barstte een oorlog uit tussen de twee.

De RSF bestaan voornamelijk uit etnisch of cultureel Arabische stammen in Darfur. Ze hebben het net als vroeger als Janjaweed gemunt op andere stammen die ze niet als Arabisch of islamitisch beschouwen. Daarbij worden op grote schaal massamoorden gepleegd volgens internationale organisaties.