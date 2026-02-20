ECONOMIE
Schulting ziet abrupt einde aan rentree op shorttrackijs Milaan

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 22:24
anp200226229 1
MILAAN (ANP) - Voor Suzanne Schulting zat het olympisch shorttracktoernooi er ineens op in de halve finale van de 1500 meter. De 28-jarige Friezin ging halverwege haar halve finale in een duel met de Italiaanse Elisa Confortola plots onderuit. "Ik viel uit het niets, ik brak gewoon weg op mijn linkerschaats en that's it", zei de drievoudig olympisch kampioene. Landgenote Xandra Velzeboer kwam in dezelfde halve finale ook ten val.
"In de kwartfinale merkte ik dat mijn benen er echt even in moesten komen", zei Schulting over haar eerste internationale shorttrackwedstrijd sinds de WK van 2024. "Maar ik voelde me heel goed en sterk. Ook in de actie die ik opzette voelde ik me sterk en dan is het heel frustrerend dat je op deze manier het ijs moet verlaten. Maar het was ook heel mooi om weer terug te zijn op het ijs."
