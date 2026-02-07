Nederland na openingsdag Spelen nog zonder medailles in Milaan

MILAAN (ANP) - Nederland wacht na de eerste dag van de Olympische Spelen nog op medailles. Langebaanschaatssters Joy Beune (vierde), Marijke Groenewoud (achtste) en Merel Conijn (negende) eindigden op de 3 kilometer naast het podium.

Verder kwamen Nederlandse sporters zaterdag niet in actie. Tot dusverre zijn drie onderdelen afgewerkt. Aan het einde van zaterdag zijn dat er vijf.

Gastland Italië leidt het klassement met een keer goud, een keer zilver en een keer brons. Schaatsster Francesca Lollobrigida won de 3000 meter en bij het skiën eindigden de Italianen Giovanni Franzoni en Dominik Paris als respectievelijk tweede en derde op de afdaling.

Zweden staat tweede in de medaillespiegel met een keer goud en een keer zilver. Zwitserland volgt met een gouden medaille op plaats drie.

In de medaillespiegel telt het aantal gouden medailles zwaarder dan het totale aantal medailles.