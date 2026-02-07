Lollobrigida ziet met goud op 35e verjaardag droom uitkomen

MILAAN (ANP) - Schaatsster Francesca Lollobrigida had zaterdag dubbel reden tot feest. De Italiaanse verraste op haar 35e verjaardag in haar thuisland met de zege op de olympische 3 kilometer. Lollobrigida was daarmee 2,26 seconden sneller dan de Noorse favoriete Ragne Wiklund. Ook de Nederlandse Joy Beune (vierde) bleef ver van die tijd verwijderd.

"Dit is een perfecte dag, mijn mooiste dag ooit. Ik win goud in Italië, dit is een droom die uitkomt", sprak Lollobrigida in het Milano Speed Skating Stadium.

Vier jaar geleden eindigde Lollobrigida op de Olympische Spelen van Beijing als tweede achter de inmiddels gestopte Irene Schouten. Daarna stopte ze, omdat ze een kind kreeg. "Ik ben echt trots op mezelf dat ik terug ben gekomen. De boodschap die ik wilde overbrengen, is dat ik niet hoefde te kiezen tussen schaatsen en moeder zijn. Ik hoop dat mijn zoon er over tien jaar van kan genieten, als hij wat ouder is en de wedstrijd terug kan zien."

Lollobrigida zegt dat veel mensen hebben bijgedragen aan haar gouden medaille. "Echt, deze is voor iedereen die in me geloofde. Maar ook voor de mensen die zeiden: 'nee, misschien kan ze het niet'. Zij gaven me de kracht om mezelf te bewijzen", legde ze uit. "Dit seizoen was eigenlijk het slechtste seizoen van mijn leven, omdat ik vlak voor de Spelen een virusinfectie kreeg. Eerder zou ik liever hebben opgegeven dan op de Spelen in eigen land te laten zien hoe slecht ik was. Maar ik ben blij dat ik ben doorgegaan en het heb gehaald."